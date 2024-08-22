Выигранные средства в конкурсах Сургутский район направляет на свое развитие

Сургутский район за три года смог заработать на грантах порядка 264 млн рублей. Только в этом году за победы в конкурсах муниципалитет дополнительно получил в бюджет 90 млн рублей, 20,7 из них − для стимулирования роста налогового потенциала. Об этом рассказал в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«В Югре комплексно оценили работу муниципалитетов в реализации нацпроектов, планировании доходов, поддержке предпринимательства и самозанятых. У Сургутского района – первое место. Ранее была победа в рейтинге по организации бюджетного процесса и 36,4 млн рублей за нее, за успешную деятельность органов местного самоуправления – 22,5 млн и 9,9 млн рублей за лидерство в окружном конкурсе инициативного бюджетирования», − поделился результатами Трубецкой.

Все выигранные средства идут на развитие Сургутского района. Например, в 2024 годы деньги пошли на строительство проездов к строящейся школе в Белом Яре, капремонт дорог в поселении, а еще в Солнечном и Угуте.

Интересно, что средства выделяются и на реализацию инициативных проектов жителей. Самый известный − развитие тропы «ЧелоВечность»

«Следующая статья расходов – развитие сети молодежных центров. В 2024 году была открыта резиденция в Нижнесортымском. Кроме того, неналоговые доходы направляются на организацию спортивных мероприятий», − добавил глава.

Напоминаем, что Сургутский район создает первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта.