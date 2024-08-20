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​В ХМАО появится первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта

Сургутский район создает муниципальную школу цифровых видов спорта

​В ХМАО появится первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта
Фото: администрация Сургутского района

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта появится в Сургутском районе. В настоящее время учреждение уже зарегистрировали, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Учреждение уже зарегистрировано. Его полное название ‒ МАУ ДО «Спортивная школа «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района. Расположится в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово. В ближайшей перспективе – получение лицензии на образовательную деятельность. На создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрены порядка 76 миллиона рублей», ‒ написал Трубецкой.

Первым делом в школе реализуют программы по компьютерному и фиджитал-спорту. После в учреждении появятся такие предметы, как гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование.

«Квалифицированный тренерский состав уже сформирован и работает на действующих площадках в поселениях. Сегодня Сургутский район принимает окружные соревнования и первенства уровня УрФО», ‒ добавил глава муниципалитета.

В дальнейшем, после открытия школы, Сургутский район сможет претендовать на проведение всероссийских соревнований.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 222, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:16
А вот этого не надо.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:48
Дети и так не вылазят из смартфонов. Если некуда деть деньги в Сургутском районе договоритесь с Василием Филиппенко открыть филиал Академии хоккея, что функционирует при ХК «Югра» в Сургутском районе, А так что получается. Местные «хантыйские» дети, вернее дети, проживающие в Ханты-Мансийске, с 5 лет ходят платно в Академию ХК «Югра». А 10 годам их вытесняют собранные со всей траты талантливые приезжие ребятишки. Родители жалуются, что их местных детей игнорируются. Приезжих детей кормят, подвозит на тренировки на автобусе, а местные дети сами ездят на городских автобусах в Академию и их не кормят за счёт бюджета Югры. А посетивший на днях ХК «Югра» Врио Губернатора Югры Руслан Кухарук вместе с заместителем Еленой Шумаковой и Директором Депспорта Светланой Конух вероятно этой дискриминации не заметили. Наоборот они похвалили руководство ХК «Югра», в лице Генерального Директора ХК «Югра» и депутатам Думы Югры Василия Филиппенко, за работу с детьми в Академии ХК «ЮГРА». Вот такие страсти бушуют в детском хоккее в столице округа. А на окраинах Югры стоит тишина. Детей посадили, к примеру, в Сургутском районе за компьютеры и сказали: «Дети! Играйте в «цифровой спорт! ». Ага? А офтальмологи Югры отмечают у большинства детей понижение зрения. За компьютером и смартфоном дети должны проводить не более 2 часов в сутки. А Андрей Трубецкой их посадил на целый день. А он посоветоваться с Минздравом РФ прежде чем открыть первую в России (первую, Карл!) муниципальную школу «цифровых видов» спорта? А всякая инициатива наказуема, тем более если это касается здоровья детей.
Мне кажется, что Андрей Трубецкой, здесь поспешил. Пусть дети бегают в спортзалах, играют в хоккей, в футбол. Пусть дети занимаются в Академиях игровых видов спорта Югры (которых пока нет), но будут, я уверен.
Но сажать детей за компьютеры для занятий, якобы «цифровым спортом», это большая ошибка Главы Сургутского района.
Всякие эксперименты на детях проводить нельзя, по определению.
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