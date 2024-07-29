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​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне

Глава Сургута Максим Слепов рассказал о ситуации с заброшенной стройкой в 34 микрорайоне

​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне
Фото: Максим Слепов

Глава Сургута Максим Слепов посетил недостроенную территорию в 34 микрорайоне. Его сегодняшнее решение − оградить доступ к участку, чтобы обеспечить безопасность жителей. Строительство объекта обещают возобновить уже этой осенью, рассказал мэр в своих соцсетях.

«На месте многолетней стройки за домом 55 по пр. Мира – практически озеро. Его делят утки и мусор. Строительство объекта осенью должны возобновить. Пока ограничим доступ на территорию», − говорится в публикации.

Ситуация с пустырем длится с 2009 года. На территории планировалось построить многофункциональный культурно-общественный комплекс со спортивными и торговыми зонами − работы обещали начать еще до 2021 года. Недостроенная территория в 34 микрорайоне находится в аренде у ИП Лизавенко В. И. до 2025 года.

Фоторепортаж siapress.ru о злосчастном котловане − на сайте siapress.ru.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 362, комментариев: 0
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