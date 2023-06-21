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Огороженный забором: что сейчас происходит с котлованом в 34 микрорайоне Сургута?

Власти Сургута рассказали о состоянии недостроенной территории в 34 микрорайоне

Огороженный забором: что сейчас происходит с котлованом в 34 микрорайоне Сургута?
Фото: администрация Сургута, siapress.ru

История с недостроенной территорией в 34 микрорайоне Сургута продолжается. Оказывается, что в прошлом году, 31 мая, администрация города обратилась к арендодателю земли, чтобы тот восстановил ограждение около пустыря, рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе ведомства.

«31 мая 2022 года контрольным управлением Администрации города проводился осмотр земельного участка. Было установлено что со стороны дома № 49 по пр. Мира, а также со стороны дома № 24 по ул. Маяковского, повалена часть секций защитного ограждения. В адрес ИП Лизавенко В. И. было направлено обращение о необходимости восстановления ограждения. По результатам ограждение было восстановлено, частично установлено новое ограждение», − говорится в сообщении.

Однако защитное ограждение не выдержало вчерашнюю разбушевавшуюся стихию. Его часть была повалена из-за сильного ветра. «Установлено, что со стороны дома № 49 по пр. Мира повалена часть секций защитного ограждения. В адрес ИП Лизавенко В. И. направлено обращение о необходимости восстановления ограждения в целях недопущения свободного доступа на земельный участок», − добавили в пресс-службе администрации Сургута.

Напоминаем, что недостроенная территория в 34 микрорайоне находится в аренде у ИП Лизавенко В. И. до 2025 года. Однако ситуация с пустырем длится уже с 2009 года, а строительство многофункционального культурно-общественного комплекса со спортивными и торговыми зонами планировали начать до 2021.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 201, комментариев: 0
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