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​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная

Сургутянку во время купания течением затянуло под баржу

​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная
Фото: ru.freepik.com

Накануне вечером, 12 июля, на протоке Черная в Сургуте утонула 28-летняя женщина. Она отправилась купаться в нетрезвом виде и попала в сильное подводное течение, сообщает МЧС России по ХМАО.

«Купаясь на открытой воде, 28-летняя сургутянка в нетрезвом состоянии попала в сильное подводное течение, которое затянуло ее под пришвартованную баржу. Очевидцы достали женщину на берег в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи. К сожалению, медработникам спасти ее не удалось», — говорится в сообщении.

Напоминаем, употребление алкоголя — основная причина гибели взрослых на водоемах.Как не утонуть — в материале siapress.ru.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 454, комментариев: 0
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