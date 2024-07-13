Сургутянку во время купания течением затянуло под баржу

Накануне вечером, 12 июля, на протоке Черная в Сургуте утонула 28-летняя женщина. Она отправилась купаться в нетрезвом виде и попала в сильное подводное течение, сообщает МЧС России по ХМАО.

«Купаясь на открытой воде, 28-летняя сургутянка в нетрезвом состоянии попала в сильное подводное течение, которое затянуло ее под пришвартованную баржу. Очевидцы достали женщину на берег в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи. К сожалению, медработникам спасти ее не удалось», — говорится в сообщении.

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