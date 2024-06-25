Во всех регионах России организуют центры раннего развития детей

В России вступил в силу федеральный закон, определяющий понятие «Центр раннего физического развития детей». В первую очередь в РФ решили организовать центры раннего физического развития детей во всех регионах страны, сообщает Минспорт.

«В центрах специалисты будут заниматься с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, оценивать способности ребят к занятиям отдельными видами спорта с помощью тестирования на аппаратно-программных комплексах отечественного производства. Здоровый и активный образ жизни должен стать нормой для маленьких россиян», – отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Создание центров раннего физического развития детей во всех субъектах страны — один из целевых показателей Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года.

До конца 2024 года в регионах России должно быть создано не менее одного центра, а к 2030 году не менее двух центров.

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