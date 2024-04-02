В суд направили уголовное дело по наезду на остановку с людьми в Сургуте

Водитель самосвала, который снес автобусную остановку с людьми, может отправиться в тюрьму на два года. 35-летнего мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящий момент в суд направлено уголовное дело, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на прокуратуру.

«Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, предусматривает лишение свободы сроком до 2-х лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3-х лет», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что инцидент произошел 27 декабря 2023 года на улице Киртбая. В тот день водитель самосвала не справился с управлением и врезался в остановочный павильон. При этом пострадал мужчина 1971 года рождения, находившийся на остановке.