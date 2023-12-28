В Сургуте демонтируют остановку, поврежденную самосвалом в ходе ДТП

В Сургуте самосвал снес остановку, пострадал один человек. Об этом сообщили в мэрии города.

По предварительной информации, 27 декабря водитель самосвала, не справившись с управлением, допустил наезд на остановочный павильон. При этом пострадал мужчина 1971 года рождения, находившийся на остановке. Он госпитализирован, находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, оценивается, как средней тяжести.

Остановку вывезут с места инцидента в течение дня:

«Остановочный павильон на улице И.Киртбая, поврежденный в результате наезда самосвала, будет демонтирован и вывезен в течение дня. Ущерб, нанесенный дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, оценивается. Решается вопрос о срочном приобретении и установке нового павильона», – сообщили в администрации.