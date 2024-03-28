Сургутский район принял 36 детей из Белгородской области

Сегодня ночью, 28 марта, в Югру прилетели более 130 детей из Белгородской области. Сургутский район гостеприимно принял 36 школьников вместе с сопровождающими. Разместили гостей в «Сургутском районном центре помощи семье и детям». Там созданы комфортные условия и безопасное проживание, рассказал в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Ребята с сопровождающими прилетели этой ночью. Все 36 школьников уже разместились в Сургутском районном центре социальной помощи семье и детям, который находится в Барсово. Проживать будут в комнатах по несколько человек. При необходимости в самом центре с ними будут работать психологи и реабилитологи», — написал он.

Дети поделились впечатлениями и эмоциями об Югре. Также рассказали о том, чем планируют здесь заниматься.

«Настрой прекрасный, прилетели далеко, ожидания большие, думаю тут будет круто. Конечно, у нас уже более-менее тепло, а здесь холодно. Взяла теплые носки, шапки. Все, что связано с учебой взяла: тетради, ручки. Настрой и на отдых, и на учебу, потому что у нас не получается нормально учиться», — рассказала Алена.

Еще один положительный комментарий дал другой школьник из Белгородской области. «Сначала было непривычно, но я с друзьями со школы поехал, это успокаивало. Настроен найти новые знакомства, отдохнуть, продолжить учебу, получить больше хороших оценок, чтобы закончить этот год еще лучше», — поделился Евгений.

Первым делом школьники пройдут период адаптации, включающий в себя отдых, медицинские обследования и общение с психологом.

«Учреждения социального обслуживания полностью готовы к приему детей. С ним будет работать команда профессиональных специалистов: это и психологи, и реабилитологи. Эти учреждения у нас оборудованы всем необходимым: хорошая материально-техническая база. Мы планируем организовать очень качественный досуг и полный комплекс реабилитационных мероприятий», — рассказала начальник управления социальной защиты опеки попечительства по городу Сургуту, Сургутскому району Анастасия Смолякова.

Все уже готово к обучению детей. Учиться они будут в Барсовской школе.

«Уже в начале следующей недели юные гости станут учениками первой Барсовской школы. Большинство ребят – девятиклассники, у которых не за горами выпускные экзамены. Учителя готовы работать с каждым индивидуально», — написал Андрей Трубецкой.

Помимо учебы для гостей будет организована и разнообразная культурная программа. После того, как дети отдохнут и адаптируются, им расскажут, что интересного есть в Сургутском районе.

«В ближайшее время мы планируем встречу с ребятами. Предложим пока ознакомительные походы в молодежные центры, в библиотеки, в спортивные залы. И в зависимости от их запросов, будем формировать окончательную программу, думаю какие-то предложения обязательно поступят от ребят», — отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Ханты-Мансийск и Сургут прилетит первая группа детей из Белгородской области. Их общее число составит 222 человека.