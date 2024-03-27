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​Более 200 детей из Белгородской области отправят в ХМАО

На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области

​Более 200 детей из Белгородской области отправят в ХМАО
Фото: Наталья Комарова / vk.com

На этой неделе в Ханты-Мансийск и Сургут прилетит первая группа детей из Белгородской области. Их общее число составляет 222 человека. По пути школьники остановятся в Москве, чтобы посетить выставку «Россия» и познакомиться со стендом «Югра», сообщила Наталья Комарова.

«У нас для них подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программы. По моему поручению для наших гостей организована смена в образовательном центре «Сибириус» <…> Создадим в Югре условия для каждого ребенка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», — указала губернатор Югры.

Ранее мы писали, что в марте 2022 году регион принял детей из поселка городского типа Зайцево из Горловского городского совета Донецкой народной республики.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 237, комментариев: 0
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