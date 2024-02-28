Выделить деньги на аренду помещения для творческих коллективов ГКЦ «Строитель» предложили в Думе Сургута

В Сургуте творческие коллективы МАУ «Городской культурный центр» получат 16,5 миллионов рублей на аренду помещения. Окончательное решение о выделении средств приняли сегодня, 28 февраля, на 24 заседании Думы. Предложение ранее рассматривалось на депутатских слушаниях департаментом финансов при рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

«Проект решения подготовлен в целях внесения изменений в утвержденные параметры бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Вопрос рассматривался на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Озвучу заключение комитета: представленный проект решения подготовлен в соответствии с требованиями и нормами Бюджетного кодекса РФ, положением о бюджетном процессе в городском округе Сургут. «За» − 18, единогласно. Решение принято в целом с учетом поправок», − озвучил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Это не единственное предложение депутатов, которое учли в изменениях в городском бюджете. Благодаря их инициативе в расходы включили изготовление и установку 15 остановочных комплексов и полное обустройство четырех новых остановок, ремонт объектов социальной сферы, установку камер видеонаблюдения, а также устройство и ремонт тротуаров.

Напоминаем, неделю назад ГКЦ «Строитель» по адресу Сибирская, 2 в Сургуте закрыли из-за аварийного состояния. Более подробно о состоянии культурного учреждения и об его будущем – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.