Начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» – о состоянии ГКЦ «Строитель»

Ранее стало известно, что ГКЦ «Строитель» в Сургуте закрыли из-за аварийного состояния. Более подробно о состоянии культурного учреждения и об его будущем – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

– Каково техническое состояние «Строителя?

– В декабре 2023 года был заключен муниципальный контракт на обследование технического состояния конструкций здания Городского культурного центра. На сегодняшний день мы имеем заключение с выводами и рекомендациями.

По результатам обследования у нас есть признание аварийного технического состояния несущих конструкций. Выполнены технические расчеты, которые подтверждают высокую нагрузку на конструкции, которая является недопустимой.

Обследование технического состояния строительных конструкций подразумевает обследование всего здания, и соответственно, в приоритете является обследование несущих конструкций. То есть это фундаменты, это фермы, перекрытия, кровля. И, соответственно, по результатам расчетов и инструментального обследования большая часть несущих конструкций являются аварийными.

Дальнейшая судьба объекта будет определяться в рамках отдельных комиссий.

Мы понимаем, что заключение – это документ, который подготавливается в полном объеме со всеми нормативными документами, на основании всех нормативных документов. Но в рамках работы проектировщик при проведении проектировочных расчетов, инструментального обследования имеет уже какие-то выводы. Получив эти выводы, он направил их в «Управление капитального строительства», непосредственному заказчику работ. Далее «Управление капитального строительства» направило данные выводы уже выше, в департамент культуры и департамент архитектуры и градостроительства.

На сегодняшний день проект по реконструкции Городского культурного центра разработан в полном объеме. Сейчас проходит государственную экспертизу и уже после получения государственной экспертизы можно будет говорить о стоимости реализации данного объекта.

Ранее мы публиковали и архитектурное решение, это все взято как раз таки из концепции проектной документации. То есть это именно то, что заложено в проекте. То есть здание будет большей мощности.

– Расскажите подробнее о сроках строительства.

– Строительство определяется проектной документацией, проектом организации строительства. Поэтому данные вопросы можно уже обсуждать после того, как будет получена государственная экспертиза проекта.

Государственная экспертиза имеет определенные нормативные сроки проведения данной услуги, и соответственно сейчас заключен контракт.

В прошлом году, в 2023 году была проведена экспертиза инженерных изысканий, получено положительное заключение экспертизы. Сейчас проходит экспертиза проектной документации.

– Учли пожелания жителей по парковкам, деревьям?

– Да, эти вопросы были также на повестке дня. Собирались и публичные слушания. Это все обсуждалось. Все решения, которые были предложены жителями, были учтены.

Напоминаем, что администрация Сургута представила проект реконструкции ГКЦ «Строитель» еще в прошлом году. Планировалось снести старое здание, а часть прилегающего сквера вырубить из-за расширения объекта.

Более подробно об истории реконструкции ГКЦ читайте в «горячей теме» у нас на сайте.