Власти Сургута повторно рассмотрят заявку общества «Старожилы Сургута»

Администрация Сургута согласилась вновь рассмотреть заявку общества «Старожилы Сургута» на предоставления помещения. У участников есть шанс остаться в своем домике в «Старом Сургуте».

Эта договоренность была достигнута на встрече старожилов с заместителем главы города Анной Томазовой, директором департамента культуры и молодежной политики Антоном Акуловым и депутатом думы Югры Алексеем Савинцевым, сообщили в «Сургутской трибуне».

Напоминаем, обществу «Старожилы Сургута» после окончания аренды предложили освободить дом, в котором оно располагалось с 1997 года на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Организация может переселиться из помещения площадью 57,8 квадратных метров в комнату в 17 «квадратов» в Доме журналистов имени А.П. Зубарева.

Позже стало известно, что дом старожилов в Сургуте планируют отремонтировать за два миллиона рублей.