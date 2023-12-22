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«Старожилов Сургута» могут переселить в комнату в Доме журналистов

Мэрия объяснила, почему старожилам предложили освободить дом в ИКЦ «Старый Сургут»

«Старожилов Сургута» могут переселить в комнату в Доме журналистов
Фото: stariy-surgut.ru

Обществу «Старожилы Сургута» после окончания аренды предложили освободить дом, в котором оно располагалось с 1997 года на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Организация может переселиться из помещения площадью 57,8 квадратных метров в комнату в 17 «квадратов» в Доме журналистов имени А.П. Зубарева. Подчеркнем, что аренда исторического дома заканчивается сегодня, 22 декабря.

«По инициативе первого председателя общества Мунарева Петра Александровича на территории «Старого Сургута» был построен и отдан в безвозмездную аренду в 1997 домик для этого общества. Общество в данном помещении существует 33 года. Всех дел и мероприятий, проводимых за этот период не счесть. Общество не может перейти в предлагаемую комнату, просто не вмещаемся в нее. А как же встречи с пожилыми людьми, которые с нетерпением ждут приглашений? Как и где расположить накопленный годами архив? А старожильческую библиотеку, где есть редкие издания? В этом доме хранится история и память для будущих поколений», − рассказали корреспондентами siapress.ruучастники общества «Старожилы Сургута».

Ситуацию с переездом организации прокомментировали в городской мэрии. «Имущественные отношения Администрации города с организацией «Старожилы Сургута» некорректно трактовать как отношение властей города, собственно, к старожилам города. Отдельный вопрос, каким образом и в какой мере организация с таким названием представляет интересы старожилов, а также в нужном ли объеме показывает результаты деятельности, проводимых мероприятий как обязательного условия для предоставления муниципальных помещений. Также неверным является утверждение о том, что эту организацию «лишают помещения», поскольку оно организации не принадлежит и передавалось в безвозмездное пользование с определенным сроком, который истекает в этом году», − пояснили в администрации.

Оказалось, что в следующем году в доме старожилов запланировали реализовать инициативный проект «Путь в Сибирь». Это будет отдельная экспозиция, посвященная путям продвижения русских служилых людей на территорию Сибири. «Размещение экспозиции в доме № 20 позволит использовать данное помещение в полном объеме с применением современных технических средств: мультимедийная комната с мобильными экранами с возможностью просмотра карты, текстового материала, симулятор управления кораблем, прокладки маршрута и так далее. Это даст возможность актуализировать историко-культурное наследие, представить историю края в инновационных формах, вовлечь молодое поколение в изучение прошлого края, раскрыть новые страницы истории», − добавили в ведомстве.

«Старожилам Сургута» готовы предоставить отдельное помещение на территории ИКЦ. Для этого им необходимо обратиться администрацию города с заявкой. Собрания общества можно будет проводить в зале Дома журналистов имени А. П. Зубарева, а экспозицию разместить в школе-музее им. А. С. Знаменского. Иные материалы, представляющие историческую ценность, старожилам предлагают передать для краеведческих исследований.

О том, как возникла общественная организация «Старожилы Сургута» − в материале siapress.ru.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 200, комментариев: 0
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