Власти Сургута ищут подрядчика для ремонта Дома старожилов

Администрация Сургута ищет подрядчика для ремонтных работ в Доме старожилов в ИКЦ «Старый Сургут». Начальная цена − два миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок состоится 12 января.

Ранее обществу «Старожилы Сургута» после окончания аренды предложили освободить дом, в котором оно располагалось с 1997 года на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Организация может переселиться из помещения площадью 57,8 квадратных метров в комнату в 17 «квадратов» в Доме журналистов имени А.П. Зубарева.

В 2024 году в Доме старожилов запланировали реализовать инициативный проект «Путь в Сибирь». Это будет отдельная экспозиция, посвященная путям продвижения русских служилых людей на территорию Сибири.