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Дом старожилов в Сургуте планируют отремонтировать за два миллиона рублей

Власти Сургута ищут подрядчика для ремонта Дома старожилов

Дом старожилов в Сургуте планируют отремонтировать за два миллиона рублей
Фото: stariy-surgut.ru

Администрация Сургута ищет подрядчика для ремонтных работ в Доме старожилов в ИКЦ «Старый Сургут». Начальная цена − два миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок состоится 12 января.

Ранее обществу «Старожилы Сургута» после окончания аренды предложили освободить дом, в котором оно располагалось с 1997 года на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Организация может переселиться из помещения площадью 57,8 квадратных метров в комнату в 17 «квадратов» в Доме журналистов имени А.П. Зубарева.

В 2024 году в Доме старожилов запланировали реализовать инициативный проект «Путь в Сибирь». Это будет отдельная экспозиция, посвященная путям продвижения русских служилых людей на территорию Сибири.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 261, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:28
Однако странно все это. То переселение, то ремонт в Дома старожилов.
А сторожилы то просили ГА делать ремонт?
Ага! В мою квартиру или в дом приходит чужой дядя и говорит, что будет делать ремонт. А вы, будьте любезны, собирайте чемоданы и ищите место для жительства. Старожилам похоже предложат те же 17 м2. Как говорится «не мытьем, так катаньем».
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:35
Кроме того, цена ремонта в 2 млн рублей явно завышенная. Смотрите. Городскую квартиру в 60 м2 можно отремонтировать с нуля за один миллион рублей. В деревянном здании какой будут делать ремонт? Менять полы? Сантехнику? Что ещё? Это разбазаривание бюджетных средств.
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