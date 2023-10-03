Прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Сайма в Сургуте

Прокуратура Югры начала проверку по факту загрязнения реки Сайма в Сургуте. Соответствующее поручение дал заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев после того, как СМИ рассказали о разливе нефтепродуктов.

«Прокурор округа Евгений Ботвинкин совместно с межрайонным природоохранным прокурором и представителями контролирующих органов осуществил выезд на участок водного объекта. В ходе осмотра установлены факты загрязнения реки в результате сброса сточных вод с городского ливневого коллектора», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Межрайонному природоохранному прокурору дали поручение установить обстоятельства и причины загрязнения Саймы, а также в кратчайшие сроки добиться устранения допущенных нарушений. Также планируется принять меры прокурорского реагирования, направленные на исключение подобных фактов впредь.

Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в районе улицы Университетская обнаружил экоактивист Артем Кочешков. По его словам, это уже пятое подобное происшествие.