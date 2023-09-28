На Сайме обнаружен очередной разлив нефтепродуктов

«Никогда такого не было — и вот опять!» — афоризм Виктора Черномырдина хорошо иллюстрирует состояние реки Саймы в районе улицы Университетской: она снова переливается всеми цветами нефтяной радуги, а запах топливных отходов перебивает ароматы хвойного леса. Это обнаружил экоактивист Артем Кочешков, прогуливаясь по набережной парка «За Саймой»

«Имеем новую набережную в парке «За Саймой» — и очередной, уже четвертый или пятый случай разлива нефтепродуктов в реку», — комментирует он кадры, снятые на телефон.

Замечание об очередном случае действительно резонное: сбросы нефтепродуктов в реку стали уже данностью — настолько, что информация об очередном инциденте даже не попала в повестку местных СМИ, а чиновники администрации города привычно организовали установку заградительных бонов. О масштабе катастрофы свидетельствуют два факта: во-первых, установлено два ряда заграждений. Во-вторых, это не помогает — загрязнение распространяется далее по реке.

«Уже несколько лет не можем никого привлечь к ответственности за слив», — поражается общественник. Каждый раз на ликвидацию последствий выделаются серьезные средства, которые затем предполагается взыскать с виновника. Так, например, заявлялось во время одного из первых разливов, случившемся в 2019 году, — тогда пришлось раскошелиться почти на полмиллиона рублей, и возмещены ли они — вопрос чисто риторический. Как, кстати, и вопрос, будет ли обнаружен и наказан организатор очередного слива.