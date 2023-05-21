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​В Сургуте ребенок отравился стеклоочистителем

В Сургуте ребенок попал в больницу после того, как сделал глоток стеклоочистителя

​В Сургуте ребенок отравился стеклоочистителем
Фото: pixabay

В Сургуте двухлетний ребенок попал в больницу после того, как сделал глоток стеклоочистителя. Врачи диагностировали отравление средней тяжести, пишет телеграм-канал Ural Mash.

По его данным, ребенок находился в ванной. Когда мама вышла на кухню, он достал из шкафа упаковку стеклоочистителя и сделал глоток.

«После глотка голубой жидкости мальчика стошнило, а в больнице ему диагностировали отравление средней тяжести», - отмечает канал. Уточняется, что ребенка уже выписали домой.

Ранее в ХМАО двухлетний ребенок попал в реанимацию после того, как покурил вейп. Инцидент произошел в Нижневартовске.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 198, комментариев: 0
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