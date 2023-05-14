В ХМАО двухлетний ребенок попал в реанимацию после сильного отравления вейпом

В Нижневартовске медики спасли двухлетнего ребенка, который получил сильное отравление вейпом. Как сообщает окружной телеканал «Мегаполис», родители оставили маленького сына без присмотра. Ребенок увидел на столе вейп, взял его и сделал одну затяжку.

После этого мальчику стало резко плохо. Его доставили в больницу, где медики диагностировали токсическое отравление. Ребенок несколько дней провел в отделении реанимации, врачам удалось спасти его жизнь.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.