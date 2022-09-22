Строительство лагеря «Барсова гора» переносится на год позже

Администрация Сургута нашла подрядчика, который будет корректировать смету строительных работ военно-патриотического лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион». Об этом стало известно в ходе заседания комитета Думы по социальной политике.

«Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет больше пяти миллионов, их выделят из бюджета города. Изначально планировалось, что они завершатся не позднее конца 2021 года. Однако срок был нарушен, в адрес подрядчика неоднократно направлялись требования об исполнении обязательств. Ему выставлены неустойки. В настоящее время проводится актуализация инженерных изысканий, планировочные и конструктивные решения», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

Проект уже получил положительную оценку по итогам историко-культурной экспертизы, на данный момент документация проходит государственную проверку. Предположительно, уже в конце сентября станет известно, будет ли реализован данный объект. Ранее сообщалось, что строительство лагеря может начаться в 2024 году, однако сроки сдвинулись на 2025-2026 года.

«Этот вопрос остался еще с предыдущего созыва, и одна из больших сложностей возникла как раз из-за документации. Поэтому мы так щепетильно относимся к тому, чтобы сроки были соблюдены и труды не пошли в корзину», – сообщил и. о. председателя комитета по социальной политике Думы Сургута Алексей Кучин.