Заведующий патологоанатомическим отделением СОКБ подверг сомнению информацию о нехватке кадавров

Нехватки кадавров для анатомической практики в Сургуте нет. Так, в медицинских учебных учреждениях города используют электронные муляжи для отработки навыков. Об этом siapress.ru рассказал заведующий патологоанатомическим отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница», врач патологоанатом высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Лининг.

«Как я знаю, сейчас в медицинских институтах и университетах используют электронные муляжи. Все проходит на большом экране в интерактивном режиме. И эта методика изучения анатомии даже намного лучше, чем работа с телом умершего человека, − отметил специалист. − По поводу того, что не хватает кадавров, скажу, что никто нам из-за границы части тел умерших людей не привозит и никогда не привозил».

Отметим, что ранее в СМИ писали о том, что в России не хватает кадавров для отработки практических навыков из-за введенных санкций.

Подробнее о специфике работы патологоанатома − читайте в интервью siapress.ru.