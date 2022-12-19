Более 16,5 тысячи человек с признаками ОРВИ наблюдаются в поликлиниках Сургута

В Сургуте продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В поликлиниках города наблюдается уже более 16,5 тысяч человек с симптомами острых респираторных инфекций. Из них 10 978 человек — это дети, сообщает пресс-служба администрации города.

«Фиксируются случаи гриппа А, Б и метапневмовирус, в котором одним из видов осложнений является пневмония», - отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что новогодние утренники в детских садах Сургута в этом году пройдут без родителей. Причина - высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Соответствующий документ появился уже в нескольких дошкольных учреждениях города.