Родителей не пустят на утренники в детсады Сургута из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

Новогодние утренники в детских садах Сургута в этом году пройдут без родителей, пишет «Вестник Сургутского района». Причина - высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Соответствующий документ появился уже в нескольких дошкольных учреждениях города.

В заявлении для родителей приведены документы, объясняющие запрет на посещение детских утренников. Например, постановление главного санитарного врача РФ, нормы СанПиН и анализ заболеваемости воспитанников учреждения.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева пояснила, что каждое дошкольное учреждение, где наблюдается превышение эпидпорога, может самостоятельно принять решение о введении ограничительных мер на утренниках по согласию с санитарно-противоэпидемическими комиссиями. Однако, по данным источника издания, запрет коснется всех садиков Сургута.

В прошлом году новогодние утренники в городе также прошли в урезанном режиме. Причиной стала высокая заболеваемость коронавирусом.