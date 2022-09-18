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В Сургуте вандал поломал верхушки у молодых кедров

Аллея из молодых кедров у «Старого Сургута» подверглась нападению вандала

В Сургуте вандал поломал верхушки у молодых кедров
Фото: vk.com/komunikator

В Сургуте вандалы сломали верхушки у молодых кедров, посаженных в честь 90-летия образования ХМАО в районе «Старого Сургута». Инцидент заметил горожанин Владимир Яремаченко во время выгула своей собаки, однако информация появилась в соцсетях у общественника Сергея Глинских.

«У кедров оторваны верхушки, и по характеру повреждений можно предположить, что вандал делает это регулярно, в течении некоторого времени. Прошу правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию и привлечь к ответственности гражданина, совершившего такое вопиющее безобразие», – пишет Глинских.

Напомним, что подобный инцидент произошел с Аллеей предпринимателей на улице Никольской. Практически все деревья и кустарники оказались переломаны. Позже выяснилось, что во всем виноват подрядчик, складировавший снег прямо на месте посадки аллеи.


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18 сентября в 18:08, просмотров: 1147, комментариев: 0
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