Неизвестный уничтожил аллею из молодых деревьев на сургутской улице

В Сургуте кто-то срезал все деревья, которые в 2018 году высадили местные предприниматели по улице Никольская. Инцидент заметил один из участников акции «Аллея предпринимателей» – Петр Назаров.

«Все деревья срезали под корень. Увидел это на майских праздниках, когда сошел снег. Автора безобразия, наверное, установить уже сложно, что очень печально», – передал горожанин представителям СИА-ПРЕСС.

Вот так выглядят остальные саженцы теперь

Отмечается, что аллея была создана в честь столетия ленинского коммунистического союза молодежи, она состояла из саженцев яблонь, сирени, шиповника – всего удалось посадить больше 260 растений. Деревья и кустарники закупали сами предприниматели в специальных питомниках, где рассаду подготовили к суровому сургутскому климату.