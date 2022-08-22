При пожаре в деревянном доме в Солнечном никто не пострадал

В МЧС Югры сообщили, что горевший дом в поселке Солнечном полностью расселен. Однако из-за того, что строение было полностью охвачено огнем, была угроза возгорания в соседнем жилом доме. Жильцов пришлось эвакуировать. Во время инцидента никто не пострадал.

«Пожар был на улице Советская, 31. Полная ликвидация возгорания произошла в 14:41. В тушении участвовали шесть единиц обычной техники, три единицы спецтехники и 36 пожарных», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в МЧС Югры.

Напомним, что видео с места инцидента прислали в редакцию очевидцы.