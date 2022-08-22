Очевидцы засняли пожар в деревянном доме под Сургутом

В поселке Солнечный (Сургутский район) горит деревянный дом. По словам очевидцев, здание еще не было полностью расселено. На видео, которое прислали свидетели инцидента, видно, что пламя на крыше постройки. На месте работают огнеборцы. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Региональное отделение МЧС пообещало предоставить комментарий о ситуации позднее.

Напомним, что за прошлую неделю пожарные в Югре ликвидировали 37 пожаров. Семь из них произошли на территории жилых домов.