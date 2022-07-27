Больше 180 миллионов потратят на ремонт школ и детсадов в Сургуте

В этом году в Сургуте отреставрируют 23 объекта образования. Отметим, что четыре из них попали под программу капитального ремонта – это детские сады «Филиппок» и «Гусельки», а также школы №18 и №30. Остальным же требуется только косметическое обновление. Объемы работ зависят от заявки учреждения, необходимой суммы и серьезности нарушения.

«Более 180 миллионов потратят на ремонт социальных объектов, в том числе относящихся к сфере образования. На данный момент уже есть здания, где все работы проведены», – рассказал заместитель директора МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» Алексей Тарасов.

В администрации также подчеркнули, что все подрядчики не отстают от графика работ. То есть, большинство зданий будет уже готово к концу августа.