На капремонт четырех школ и детсадов Сургута выделят 185 миллионов рублей

В 2022 году в Сургуте капитальный ремонт проведут в четырех образовательных учреждениях. Работы пройдут с начала июня и до конца августа. На это выделят более 185 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщили на заседании штаба по городскому хозяйству.

«По детскому садику «Гусельки» предусмотрено проведение комплексного капитального ремонта. По второму детскому садику «Филиппок» – капитальный ремонт кровли и пожарных лестниц. И капремонт кровли пройдет в средних школах №18 и №30», – уточнил директор МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» Сергей Кравцов. Он добавил, что дополнительное софинансирование ожидает ремонт школы №29.

Кроме того, администрация планирует войти в федеральную программу с десятью объектами образования, чтобы увеличить количество ремонтируемых объектов. «Отрабатываем сейчас по критериям и условиям. Проводили рабочую группу. И, действительно, мы пытаемся побороться, войти в федеральную программу, поскольку тогда это возможность получить, как федеральное финансирование, так и софинансирование региона», – рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.