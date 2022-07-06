Первая свая нового моста через Обь в районе Сургута забита в землю

Строительство второго моста через Обь в районе Сургута стартовало сегодня, 6 июля – первая свая уже забита в землю. На торжественном начале возведения важного объекта присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и многие другие важные для региона личности.

«Это историческое событие как для Уральского федерального округа, так и для России. Югра, Ямал – это базис экономики нашей страны. Дорожная артерия, соединяющая крупнейшие нефтегазовые регионы с «большой землёй» должна работать полноценно, без ограничений. Новый мост решит эту задачу. Более того, строительство объекта будет мощным рывком как с точки зрения инвестиций, так и в вопросах занятости. Предприятия УрФО и других регионов получат крупные заказы, в возведении моста будет занято порядка десяти тысяч человек. К реализации проекта нужно подойти с тройной ответственностью: построить и сдать столь нужный и важный объект в соответствии с планами», – подчеркнул полпред.

Новый мост необходим для разгрузки предыдущего. Кроме того, это позволит распределить потоки движения и обеспечит альтернативную автотранспортную связь между Югрой и другими регионами России.

«Сейчас мы говорим о створе федеральной трассы Р404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», развиваемом федеральном коридоре «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и северном широтном коридоре «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск». Это совершенно другие возможности для страны, начиная от экономии по километрам, потому что севернее выходим, и заканчивая доступностью для людей, экономики, транспортной инфраструктуры нашей страны», – заявила губернатор Югры.

Проект вошел в пятилетний план дорожного строительства, утвержденный распоряжением Правительства России. Финансирование из федерального бюджета в 2025-2027 годы предусмотрено в размере 27,6 млрд рублей. Расчётная пропускная способность моста до 13 000 автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта – 60,9 млрд рублей.

Проектом предусмотрено строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью более 45 км, в состав которой входит уникальный мост через реку Обь длиной 1,758 км, еще четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «Нефтеюганск – Сургут» и Восточной объездной Сургута. В рамках контракта также будет выполнено устройство ливневой канализации, локальных очистных сооружений, проведение инженерных коммуникаций, установка шумозащитных экранов. Строителям предстоит уложить более 55 тысяч кубических метров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Работать на объекте будут 10 000 человек.

«Нормативные сроки возведения моста – 2026 год. Однако все зависит от хода строительства. Этот мост станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его значение трудно переоценить как для Сургута, так и для всего региона и России», – резюмировал генеральный директор «Мостострой 11» Николай Руссу.