Наталья Комарова дала старт строительству второго моста через Обь

В Сургуте приступили к строительству второго моста через Обь. Построить его планируется к 2026 году. Новый объект позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на действующий мост, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В планах строителей – новая четырехполосная автомобильная дорога более 45 км. В ее состав войдет мост длиной 1,8 км, еще четыре моста, три путепровода и транспортные развязки.

«Работать на объекте будут 10 000 человек «Мостостроя-11». По контракту строительство федерального объекта с пропускной способностью до 13 000 автомобилей в сутки завершат за 42 месяца», - говорится в сообщении.

Старт строительству моста дала губернатор Югры Наталья Комарова. «Этот проект реализуется за счет ресурсов регионального и федерального бюджетов. Остается распределить эти бюджетные усилия по годам таким образом, чтобы не сдерживать строителей, а, напротив, их стимулировать, поощрять к тому, чтобы получить объект в более короткие сроки», - отметила глава региона.