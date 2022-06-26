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​Бизнесмены Сургутского района подтвердили заслуженный статус награды «Золотой Меркурий»

Сургутский район получил национальную премию в области предпринимательства: бизнесмены доказывают — заслуженно

​Бизнесмены Сургутского района подтвердили заслуженный статус награды «Золотой Меркурий»
Фото: администрация Сургутского района

Национальная премия в области предпринимательства «Золотой Меркурий» получена Сургутским районом заслужено, уверены местные бизнесмены.

«Рискуем, работаем в условиях ограничений, но знаем, что нас поддерживают, и поддерживают грамотно, — говорит индивидуальный предприниматель Малика Башаева. — Знаете, это как получается? Ты получаешь грант или субсидию, но при этом ты обязательно должен показать результат. Такая поддержка — это дополнительный инструмент для развития. Поэтому в предприниматели идут люди, которые действительно хотят развиваться, иначе никак. И еще важная составляющая. Предпринимателей не только поддерживают – им не мешают».

С ней согласна и Ольга Молодых, руководитель пекарни «Мамин хлеб» в Белом Яру. «Премия «Золотой Меркурий» — это не просто награда для Сургутского района. Это – знак того, что именно здесь создается комфортная среда для развития бизнеса, — отмечает она. — Я, когда только начинала четыре года назад свое дело, не знала, что такая мощная поддержка на этапе стартапа в районе существует. Поэтому покупала все сама, оборудование, технику. За все нужно платить».

Впрочем, нельзя сказать, что сейчас бизнес находится в тепличных условиях: текущая экономическая ситуация подбрасывает новые проблемы и задачи, решать которые, однако, предпринимателям помогают чиновники. «Конечно, сложно и сейчас, непросто: плата за аренду, работа персонала… В нынешних условиях стараемся продержаться на плаву и еще ищем новые варианты для развития бизнеса, — продолжает Ольга Молодых. — Но очень приятно, что о тебе кто-то заботиться и переживает за твой бизнес точно так же, как и ты. Девочки из администрации звонят, интересуются, как дела, предлагают варианты помощи. Это и консультации, и рекламная, юридическая помощь бесплатная. Обсуждаем варианты подачи на грантовую поддержку. Я очень благодарна за неравнодушное отношение к малому бизнесу. Сотрудничаем с управлением инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления и будем продолжать сотрудничество дальше».

Напомним, что Сургутский район был признан лучшим в стране для развития бизнеса по итогам 2021 года — муниципалитет отмечен премией Торгово-промышленной палаты и Минпромторга России в специальной номинации «Регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства». Как ранее писал siapress.ru, награду вручили заместителю главы Сургутского района Юлии Марковой.

Отмечать есть что: по словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, только за последние три года число малых и средних предпринимателей (с учетом самозанятых) в муниципалитете увеличилось на 106 процентов — с 2649 до 5466. «Мы вкладываемся в бизнес, и эти деньги возвращаются нам в бюджет в качестве налоговых поступлений, — объясняет руководитель. — Чаще всего бизнес обращается за финансовой помощью — это субсидии и гранты. За последние три года их получили 343 субъекта МСП. Плюс мы убрали практически все административные барьеры».


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Сегодня в 14:42, просмотров: 219, комментариев: 0
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