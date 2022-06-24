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Национальная премия в области предпринимательства улетает в Сургутский район

Сургутский район отмечен на конкурсе «Золотой Меркурий»

Национальная премия в области предпринимательства улетает в Сургутский район
Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район признан лучшим в стране для развития бизнеса по итогам 2021 года. Торгово-промышленная палата и Минпромторг России объявили сегодня лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Победа в специальной номинации «Регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» досталась Сургутскому району. Заветную статуэтку получала заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.

— Важно, что наши усилия замечены на уровне институтов, которые защищают сопровождают и права предпринимателей, поскольку награду мы получаем от торгово-промышленной палаты РФ. Очевидно приятно, что на уровне федерации именно вклад администрации, органов власти в развитие и создание условий для бизнеса замечается и поощряется. Конечно это придает уверенности и мотивирует к тому, чтобы дальше двигаться вперед и делать еще более удобным и комфортным ведение бизнеса на территории района, — поделилась с места событий Юлия Маркова.

Высокую отметку со стороны федерации Сургутский район получил благодаря всесторонней работе по созданию условий для развития предпринимательской деятельности и инвестиций в условиях санкционного давления.

За последние три года число субъектов МСП с учётом самозанятых увеличилось с 2649 до 5466, то есть на 106%. Мы вкладываемся в бизнес, и эти деньги возвращаются нам в бюджет в качестве налоговых поступлений. Чаще всего бизнес обращается за финансовой помощью — это субсидии и гранты. За последние три года их получили 343 субъекта МСП. Плюс мы убрали практически все административные барьеры, — прокомментировал победу глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Замечу, что победа нам досталась непросто — в конкурсе приняло участие рекордное количество участников: всего было подано 267 заявок по общим и 35 специальным номинациям, — добавил он.


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24 июня в 21:17, просмотров: 264, комментариев: 0
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