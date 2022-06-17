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На капитальный ремонт улицы Привокзальной выделили 462 миллионов рублей

Глава Сургута проверил ход ремонтных работ по улице Привокзальная

На капитальный ремонт улицы Привокзальной выделили 462 миллионов рублей
Фото: siapress.ru

Капитальный ремонт дороги по улице Привокзальная в Сургуте идет полным ходом. В этом году планируют обновить участок площадью 600 метров. Так, сегодня работы ведутся по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, демонтажу плит, а также тротуарных дорожек. Кроме того, сейчас на участке прокладывают кольца для дождевой канализации.

«Работа начата в срок, все выполняется по технологии. Уверен, что участок будет завершен вовремя. Этот подрядчик испытанный, мы с ним не один раз работали. Но в связи с тем, что контракт у нас на два года, попробуем обсудить возможность реализации проекта максимально в этом году», – подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Суммарно на весь капитальный ремонт улицы Привокзальной протяженностью 1,7 километров выделили 462 млн рублей. Из них примерно 12-13% – это муниципальные средства, остальное – окружной бюджет.

«Будет уложено 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, четыре тысячи квадратных метров тротуарной плитки, выполнено устройство дождевой канализации, новое опорное освещение, газоны. Эти работы планируем завершить к 1 сентября», – отметил заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов. Он также добавил, что в выходные дни они стараются не проводить шумные работы, чтобы не мешать жителям ближайших домов.

Помимо этого, в этом году на участке появится новая остановка. «В рамках капремонта предусмотрено устройство трех новых остановок общественного транспорта, которые включают в себя заездные карманы, посадочные площадки и современные павильоны. И ремонт существующих трех остановочных комплексов, на двух из которых павильоны тоже будут заменены. Третий павильон – частный с торговыми площадями, он включен в схему НТО», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Всего на всю ремонтную кампанию в Сургуте выделили более 900 млн рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют еще три объекта. А также в городе основательно занялись устранением колейности. На этот вид работ потребовалось 193 млн рублей.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 244, комментариев: 0
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