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На улице Привокзальная в Сургуте пройдет капитальный ремонт дорожный трассы

Дорогу по улице Привокзальная в Сургуте планируют капитально отремонтировать за два года

На улице Привокзальная в Сургуте пройдет капитальный ремонт дорожный трассы
Фото: администрация Сургута

В июне в Сургуте начнется капитальный ремонт дороги по улице Привокзальная, общая протяженность которой составляет около 1,8 километров. Полностью закончить работы на участке планируют за два года.

«Основная работа в этом году по улице Привокзальная будет производится от улицы Толстого до Грибоедова. Планируем перекрывать улицу Привокзальную полностью в два этапа. Постараемся выполнить работы в более сжатые сроки и качественно для того, чтобы как можно быстрее возобновить движение на оживленном участке», – подчеркнул заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Капитальный ремонт дороги на улице Привокзальная включает в себя установку ливневой канализации, которой пока нет на этом участке. Кроме того, будет произведена стабилизация основания методом перемешивания цемента, песка, щебня и бетонной эмульсии. Эта техника позволяет увеличить срок службы дороги и исключает появление отраженных трещин.

Напоминаем, что в 2022 году в Сургуте планируют отремонтировать четыре участка дороги.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 103, комментариев: 0

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