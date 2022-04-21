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Четыре участка дороги планируют отремонтировать в Сургуте в 2022 году

В Сургуте стартовала дорожная ремонтная кампания

Четыре участка дороги планируют отремонтировать в Сургуте в 2022 году
Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартовала дорожная ремонтная кампания. Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на благоустройство четырех объектов было выделено 440 миллионов рублей. Из них 240 миллионов – это окружные средства, а 200 – из городского бюджета. Большинство работ будет завершено до 1 октября.

«Мы планируем завершить улицу Быстринскую, это был двухлетний контракт. И три объекта – Югорский тракт (на участке от улицы Энергетиков до Югорской), улица Крылова (от улицы Грибоедова до улицы Толстого), а также один капитальный ремонт участка на улице Привокзальная, общей протяженностью около 1,8 километров, этот контракт будет также двухлетний», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Кроме того, с 5 апреля ведется ямочный ремонт следующих улицах: Югорская, Мелик-Карамова, Щепеткина, Инженерная, Рационализаторов, Электротехническая, Югорский тракт, проспект Комсомольский, Энгельса, Энергетиков, Мира, Ленина, Университетская, Западная, Автомобилистов, Музейная, Базовая и Нефтеюганское шоссе. «В целом, на этот год у нас запланировано более 18 миллионов рублей на данные виды работы. Для себя ставим задачу – не менее 90% ненормативных выбоин устранить в городе», – подчеркнул директор департамента городского хозяйства города Кирилл Киселев.

В Сургуте также благоустроят тротуары и внутриквартальные проезды за счет муниципальных средств. Всего в планах 13 объектов. 11 из них – это ремонт покрытия внутриквартальных проездов. Еще один участок ведет к образовательному учреждению. Это тротуар по улице Пушкина. И последний объект – два внутриквартальных проезда микрорайона 16А, где будет обустроено наружное освещение.

Дополнительно в рамках капитального ремонта Тюменского тракта запланированы работы по недостающему участку тротуара от Грибоедовской развязки до остановки у ТРЦ «Аура». На это было выделено чуть более семи миллионов рублей.

Отметим, что ПАО «Сургутнефтегаз» также внесет достаточно большой вклад в дорожную кампанию, выполнив ремонт на трех участках дорог общей площадью более 42 тысяч квадратных метров


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Сегодня в 15:17, просмотров: 158, комментариев: 0

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