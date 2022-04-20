549,3 млн рублей просит банк «Открытие» за бывший ТРЦ «Вершина» в Сургуте

В Сургуте вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр VIVALDI PLAZA, ранее носивший название «Вершина». Банк «Открытие», владеющий восьмиэтажным торговым комплексом, оценил его в 549,3 млн рублей, пишет Sitv.ru.

Впервые «Вершину» выставили на продажу в 2018 году за 686,4 млн руб., однако покупателей тогда не нашлось. Спустя год цену объекта снизили до 547,7 млн руб., но и за эту сумму желающих приобрести здание не оказалось. В декабре 2021 года собственник ТРЦ предпринял очередную попытку продать его – за 548 млн рублей.

«Вершина» в Сургуте – один из крупнейших ТРЦ в Югре. В нем шесть этажей с магазинами, фудкортом, кафе, кинотеатром и развлекательными площадками. Когда-то этот торговый центр называли архитектурной жемчужиной Сургута. Здание с уникальной архитектурой было построено в 2009 году по проекту голландского архитектора Эрика ван Эгераата. К 2014 году ТРЦ оказался глубоко убыточным предприятием. Сургутская общественность предлагала чиновникам выкупить здание и сделать в нем большой музейный комплекс или кластер развития креативных индустрий.