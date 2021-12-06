Банк «Открытие» рассчитывает продать ТРЦ «Вершина» в Сургуте за 548 млн рублей

В Сургуте вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр VIVALDI PLAZA, ранее носивший название «Вершина». Банк «Открытие», владеющий зданием, также продает торговые центры в Тамбове, Сыктывкаре и Орске. Выручка от продажи четырех ТРЦ должна составить порядка 2,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.

Собственник оценил восьмиэтажный торговый комплекс VIVALDI PLAZA, расположенный на пересечении пр. Мира и ул. Генерала Иванова в Сургуте, в 548 млн руб. Торги пройдут 20 декабря на площадке Росэлторг.

«Вершина» в Сургуте – один из крупнейших ТРЦ в Югре. В нем шесть этажей с магазинами, фудкортом, кафе, кинотеатром и развлекательными площадками. Когда-то этот торговый центр называли архитектурной жемчужиной Сургута. Здание с уникальной архитектурой было построено в 2019 году по проекту голландского архитектора Эрика ван Эгераата. К 2014 году ТРЦ оказался глубоко убыточным предприятием.

Впервые «Вершину» выставили на продажу в 2018 году за 686,4 млн руб., однако покупателей тогда не нашлось. Спустя год цену объекта снизили до 547,7 млн руб., но и за эту сумму желающих приобрести здание не оказалось.

С того момента, как у «Вершины» начались сложности, сургутская общественность предлагала чиновникам выкупить ТРЦ и сделать в нем большой музейный комплекс или кластер развития креативных индустрий. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что не получала предложений о выкупе «Вершины» и «создании там какой-либо структуры, которая бы исполняла некие государственные полномочия».

«Но если этот запрос будет – значит, будет, – сказала Комарова. – У этой идеи должен быть выгодоприобретатель, заказчик – какая-то часть населения. Если это будет – дальше мы, используя законные инструменты, будем определяться с этим имущественным комплексом».