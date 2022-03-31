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Метель не повлияла на электроснабжение домов Сургута

Несколько светофоров временно прекратили работу из-за штормового ветра в Сургуте

Метель не повлияла на электроснабжение домов Сургута
Фото: pexels.com

Сильная метель, накрывая Сургут 31 марта, не помешала электроснабжению жилищного фонда и дач. Как рассказал, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев, произошло отключение светофоров на проспекте Набережный и его пересечении с улицей Восход, а также перекресток проспект Мира – улица Лермонтова.

«Все поступившие заявки отработаны на данный момент. Население будет проинформировано, если штормовое предупреждение продлится», – подчеркнул Рачев.

Порывистый ветер и снегопад стали причиной ДТП на югорской трассе: столкнулись 22 машины. Временно было ограничено движение на мосту через реку Обь.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 191, комментариев: 0

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