Два десятка автомобилей столкнулись на югорской трассе

31 марта на дороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» столкнулись 22 автомобиля. По предварительным данным, причиной ДТП стали несоблюдение дистанции и непогода. На месте инцидента сейчас находятся три комбинированные дорожные машины, «Газ ПРМ», «Газель», пять дорожный рабочих и столько же экипажей ГИБДД.

Предварительно пострадали два человека.

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».