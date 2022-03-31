Сильный ветер со снегом помешал работе моста через Обь в Югре

В связи с неблагоприятными погодными условиями на мосту через реку Обь перекрыто движение по указанию ГИБДД (включен красный сигнал светофора на въезде и выезде), передает телеграм-канал «Дороги Югры».

Напомним, что сегодня, 31 марта, днем и ночью прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду, а также снегопад.

UPD 9.45: Движение по мосту через реку Обь в районе Сургута полностью открыто.