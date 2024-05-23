Авиакомпания Utair запускает рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи в июне

Авиакомпания Utair начнет выполнять полеты из Ханты-Мансийска в Сочи с 4 июня. Рейсы запланированы один раз в неделю − по вторникам.
«Вылет из Сочи — в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», − говорится в сообщении пресс-службы компании.
Подчеркнем, что в Сочи можно полететь из:
- Москвы — 14 раз в неделю;
- Нижневартовска — три раза в неделю;
- Сургута — 13 раз в неделю;
- Тюмени — семь раз в неделю;
- Уфы — пять раз в неделю;
- Ханты-Мансийска — один раз в неделю.