Авиакомпания Utair запускает рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи в июне

Авиакомпания Utair начнет выполнять полеты из Ханты-Мансийска в Сочи с 4 июня. Рейсы запланированы один раз в неделю − по вторникам.

«Вылет из Сочи — в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», − говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подчеркнем, что в Сочи можно полететь из: