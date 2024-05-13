Прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи появятся с 5 июня

С 5 июня Utair начнет летать из Нижневартовска в Сочи три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути − пять часов 15 минут, рассказала компания.

«Продолжаем наращивать число рейсов из базового региона Utair — Ханты-Мансийского автономного округа и открываем продажу билетов в Сочи. Для удобства наших пассажиров рейсы будут выполняться с высокой частотой — три раза в неделю — до конца весенне-летнего сезона», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Вылет из Сочи по вторникам — в 20:25, из Нижневартовска по средам — в 04:40.

Вылеты по пятницам и воскресеньям: из Сочи — в 10:15, из Нижневартовска — в 18:20.

Рейсы Utair из Нижневартовска: