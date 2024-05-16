Utair увеличит число рейсов в Сочи из Сургута и Тюмени

С июня Utair увеличит число рейсов в Сочи из Сургута до 13 раз в неделю, а из Тюмени − до семи раз. Ранее прямые рейсы в столицу курортов России запустили из Нижневартовска.

«Сочи — одно из главных туристических направлений у наших пассажиров, поэтому мы увеличили число рейсов по нему из базовых аэропортов Utair — Тюмени и Сургута. При необходимости будем вводить новые частоты», − рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Вылеты из Сургута будут дважды в день: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Один раз в день по пятницам.

Вылеты из Тюмени — ежедневно один раз в сутки.