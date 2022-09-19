В столице Югры владельцу бытовки, в которой случился пожар, предъявили обвинение

В деле о 15-летней девочке из Ханты-Мансийска, что погибла во время пожара в бытовке, появился подозреваемый. Им оказался руководитель коммерческой организации, владеющий зданием, в котором произошла трагедия.

По версии следствия, глава фирмы предоставлял своим работникам для проживания часть помещений, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности.

«Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть человека). По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.