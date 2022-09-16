Подросток погибла при пожаре в производственном здании в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске при пожаре в производственно-бытовом здании по улице Строителей скончалась 15-летняя девочка. По предварительной информации, она проживала по указанному адресу.

«По предварительным данным 15 сентября 2022 года около 18 часов 30 минут произошло возгорание в производственно-бытовом здании по ул. Строителей г. Ханты-Мансийска. После тушения открытого огня в жилом помещении на втором этаже здания, не соответствующем требованиям пожарной безопасности, обнаружено тело 15-летней местной жительницы, проживавшей по указанному адресу», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По произошедшему возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и условия проживания несовершеннолетней.