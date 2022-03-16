Югорчанин Виктор Николаев погиб в ходе спецоперации в Украине

В ходе спецоперации в Украине погиб военнослужащий Виктор Николаев из Югры. 27-летний сержант выполнял служебно-боевые задачи в специальных подразделениях управления Росгвардии по региону.

«Посмертно сержант Николаев награжден орденом Мужества. Высокую награду вручат родным погибшего в Ханты-Мансийске — городе, который стал родным для Виктора. Здесь остались его супруга и дочь, мать и брат постоянно проживают в Камчатском крае. В телефонном разговоре с семьей губернатор Югры Наталья Комарова выразила слова поддержки родным и близким погибшего», – говорится в сообщении администрации во ВКонтакте.

Виктор Николаев родился и проживал в Камчатском крае. В 2017 году после окончания Сургутского государственного университета его призвали на военную службу в Вооруженные силы РФ в должности оператора командных пунктов 1490-го гвардейского зенитного ракетного полка. С декабря 2019 года служил во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Югре, с 2020 года – в подразделении отряда мобильного особого назначения (ОМОН) территориального ведомства.

Прощание с погибшим состоится в Ханты-Мансийске.

Напоминаем, ранее стало известно о гибели двух военнослужащих из Югры – Игоре Василенко и Андрее Шамко.