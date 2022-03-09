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В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин

Военнослужащий из Нефтеюганска Андрей Шамко погиб в первый день спецоперации

В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин
Фото: instagram.com eh_bugai

В ходе спецоперации в Украине, 24 февраля, погиб военнослужащий из Нефтеюганска Андрей Шамко. Он служил в составе второй Отдельной Бригады Специального Назначения в звании старшего лейтенанта в должности командира группы (г. Псков), сообщили корреспонденты ugra-news.ru.

«Андрей Шамко (1988 года рождения) переехал в Нефтеюганск с родителями в 2005 году, после окончания школы №31 в городе Киселевске Кемеровской области. В 2006 году был призван на срочную службу в вооруженные силы России, пройдя которую понял, что военная служба — это его призвание. С 2011 года проходил службу в рядах Российской армии по контракту в должности старшего разведчика (г. Тольятти). По истечению контракта поступил в Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которое окончил в 2018 году», – рассказала в Инстаграме глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

В Югре у погибшего остались родители и сестра. Супруга сейчас находится в Пскове. Губернатор округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье Андрея Шамко.

Администрация города помогает в организации похорон, которые состоятся в Нефтеюганске. Как отмечают в департаменте общественных и внешних связей региона, родственников обеспечат мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

Напоминаем, ранее стало известно о погибшем на спецоперации военнослужащем из Нижневартовска.


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09 марта в 14:42, просмотров: 973, комментариев: 0

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