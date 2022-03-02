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На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска

У погибшего военнослужащего из Нижневартовска остались жена и двухлетний сын

На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска
Инстаграм нижневартовской школы №15

На спецоперации в Украине 24 февраля погиб военнослужащий из Нижневартовска 27-летний Игорь Василенко. Это первый официальный случай в регионе. Мужчина проходил военную службу по контракту с 2015 года. У него осталась жена в Брянской области и двухлетний сын. Мать погибшего живет в Нижневартовске, рассказали в телеграмм-канале «NEFT».

«Пришла тяжелая весть о гибели выпускника нашей школы Игоря Василенко, который жил и учился в городе Нижневартовске в МБОУ «СШ №15» с шестого по девятый классы. Игорь был профессиональным военным, ставшим на защиту мирного населения, он с честью служил Родине. Мы скорбим вместе с семьёй погибшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования», – сообщили в соцсетях школы №15 в Нижневартовске.

Губернатор Югры Наталья Комарова лично принесла соболезнования матери погибшего военнослужащего, отмечают СМИ. Власти округа окажут необходимую финансовую и психологическую помощь.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 114, комментариев: 0

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