Россияне могли увидеть парад планет сегодня ночью

Над Россией выстроился парад планет − Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн и Меркурий выстроились в одну линию. Редкое астрономическое явление можно увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщало издание ScienceAlert.

Астрономы советуют выехать за пределы города для лучшего обзора, чтобы избежать светового загрязнения. Тем не менее, для более детального наблюдения рекомендуется использовать телескоп или бинокль. Без специальной техники планеты будут видны лишь как несколько точек на ночном небе, что, по мнению ученых, вряд ли оправдает поездку за город, если астрономия вас не интересует.

Ранее астроном из Барнаула смог сфотографировать парад планет.

Видео парада планет опубликовали в нашем телеграм-канале.